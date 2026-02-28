El Pueblo Mágico de Guanajuato que casi nadie conoce al ser considerado “lugar fantasma”

Guanajuato es un estado rico en cultura y con mucha historia, pues fue un lugar muy poblado hace varios años, debido a la extracción de metales en sus múltiples minas. Tal es el caso de este Pueblo Mágico, que casi nadie conoce y es considerado un “lugar fantasma”, aunque ello no demerita que sea un buen lugar para descansar del bullicio y recargar pilas. Conoce el municipio de este estado que es ideal para echar un buen zapateado.

Mineral de Pozos es el lugar que casi nadie visita, ya que se encuentra alejado de las rutas turísticas de San Miguel de Allende, uno de los municipios con mayor afluencia de las personas nacionales y extranjeras. Lo que lo hace mágico, como su título que consiguió en 2012, es que su ambiente es más artístico y bohemio que comercial. Conoce el lugar cerca de Puebla que tiene aguas tibias y cascadas perfectas para unas vacaciones en Semana Santa 2026.

Mineral del Pozo es el pueblito que no es muy visitado, pese que tiene el mote de Mágico desde hace casi 15 años.|México Desconocido

¿Qué hacer en Mineral de Pozos, considerado “pueblo fantasma”?

El Pueblo Mágico se ubica en el semidesierto y fue durante el virreinato y el mandato de Porfirio Díaz que el lugar tuvo su mayor pico de habitantes debido a su pasado minero. Hoy, con el paso del tiempo, es un lugar perfecto para andar en bicicleta y recorrer sus ruinas y adentrarte al pasado de una zona que parece que hoy está en el olvido por los turistas.

No obstante, el municipio es ideal para pasar un buen fin de semana, pues su temperatura media es de 16 ºC y es perfecto para que los amantes de la fotografía saquen su mejor lente y hagan magia con su cámara.

De acuerdo con el portal Gobierno de México, Mineral del Pozo también cuenta con buena gastronomía, como lo son:



Colonche , bebida del fruto fermentado de chumbera roja

, bebida del fruto fermentado de chumbera roja Escamoles , larvas de hormiga

, larvas de hormiga Gusanos de maguey

Ensalada de sandía

Quesadillas de flor de calabaza.

Sin duda, un viaje a Mineral de Pozos te recargará la pila para volver a la rutina diaria, no sin antes adquirir diferentes souvenirs, pues en el pueblo se fabrican muñecas hechas a mano con trajes típicos, así como adquirir una piedra semipreciosa, cristales y cuarzos sacados de las minas locales.