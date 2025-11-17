Fabiola le manda emotivo mensaje de agradecimiento a Manola tras su eliminación: “Espero verte afuera”

A la mitad de La Granja VIP, las emociones continúan a flor del piel y las consecuencias de la eliminación de Manola Díez en la gala de anoche son prueba de ello, pues Fabiola Campomanes aprovechó las cámaras del huerto para mandarle un emotivo mensaje a la quinta eliminada del reality show.

"Quiero agradecerte por ser mi espejo": Fabiola se sincera con Manola

Después de comenzar con sus primeras actividades de este día, Fabiola Campomanes le mandó un mensaje a Manola en el que le agradeció por los momentos que vivieron juntos al interior de La Granja VIP.

La granjera comenzó su mensaje compartiendo que su ex compañera no pudo estar presente en una dinámica que propuso cuyo objetivo era dar gracias, por lo que aprovechó el espacio para agradecerle por haber sido un "espejo" para ayudarla a confrontar una parte de ella que "a veces no quiere ver o no quiere sentir".

Además, se mostró agradecida por las risas y le deseó mucha felicidad y que esté disfrutando su salida del reality show. "Espero verte afuera y reírnos y bailar", exclamó la granjera.

Cabe señalar que Campomanes también aprovechó la oportunidad para compartir que le encantó ver a Lolita Cortés en la gala de eliminación de anoche y le agradeció por su mensaje para todos sus compañeros y por su cariño.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo Capataz de La Granja VIP, así como al elegido por Manola Díez, derivado de su Legado, para convertirse en el primer nominado de la sexta semana y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

