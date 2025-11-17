Lola Cortés se reencontró con los granjeros y les envió un mensaje muy poderoso: “Son una familia”

El regreso de una de las figuras más queridas por el público y los granjeros se vivió con emoción y mucha nostalgia en la Gala Dominical de La Granja VIP de este día. Tras una semana de haber renunciado por motivos de salud, Lola Cortés reapareció con un nuevo look y con palabras que tocaron el corazón de quienes la vieron brillar desde el inicio del programa. Su presencia sorprendió y logró despertar lágrimas, abrazos a la distancia y múltiples sonrisas.

¿Qué dijo Lola Cortés al volver a La Granja VIP?

Desde su entrada al foro, el ambiente cambió. Adal Ramones le dio la bienvenida y la cuestionó sobre cómo se sentía. Aunque se notaba algo nerviosa, Lola respondió con sinceridad al expresar que está bien, en tratamiento y enfocada en su salud. Agradeció a quienes la apoyaron durante su estancia y mencionó que dentro de La Granja VIP se sintió cuidada por todos, al punto de haber ganado amistades que espera conservar fuera del reality.

Durante su reencuentro con los granjeros, conectada a través de una pantalla, los abrazos a través de la pantalla y gritos de alegría no se hicieron esperar. Algunos adivinaron su identidad incluso antes de que apareciera por completo en pantalla, lo que habla de lo fuerte que sigue siendo su vínculo con ellos.

¿Cuál fue el mensaje de Lola para los granjeros?

Lola no desaprovechó la oportunidad para enviar un mensaje con mucho peso emocional. Les pidió a todos que se cuidaran mutuamente , que evitaran los pleitos y que jugaran limpio. Fue clara al recordarles que son una familia, una frase que repitió con fuerza y que quedó resonando entre los granjeros.

Con un gesto muy suyo, fue mencionando a cada uno por nombre, para enviarles amor, consejos, bromas y regaños cariñosos. Desde palabras dulces para Fabiola Campomanes, La Bea, Teo, Manola Díez, Kike Mayagoitia y Kim Shantal, hasta una llamada de atención a Eleazar Gómez para que ya se porte bien. Al único que no mencionó directamente fue a Alfredo Adame, lo que le cuestionaron después de la conexión. Expresó que después de ver su comportamiento, no lo considera un caballero.

Lola se despidió como solo ella sabe, muy emocionada, llena de cariño, energía y dejando huella.

