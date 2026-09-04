Antes de cambiar las fiestas y las redes sociales por las tareas de una granja, Kunno tuvo una última celebración junto a sus amigos. El influencer compartió en sus historias de Instagram algunos momentos de una reunión que funcionó como despedida antes de comenzar su aventura en La Granja VIP Segunda Temporada. A pocas horas de ingresar al reality, el creador de contenido aprovechó para convivir con algunas de las personas más cercanas a él. En las imágenes que publicó se pueden observar distintos momentos de la celebración, en la que estuvo acompañado por amigos e influencers.

Kunno tuvo una última fiesta antes de La Granja VIP

La celebración llega justo antes del estreno de La Granja VIP 2, por lo que representa uno de los últimos momentos de Kunno con su círculo cercano antes de comenzar una dinámica completamente diferente. El influencer tendrá que dejar temporalmente su rutina habitual para adaptarse a las condiciones del programa, convivir con otros famosos y participar en las actividades que forman parte de la vida dentro de la granja.

De fiesta antes del encierro: Kunno se despide de sus amigos previo a La Granja VIP Segunda Temporada|papikunno

Su despedida también deja ver el contraste entre la vida que mantiene fuera del reality y lo que le espera una vez que comience el encierro. Durante su participación, ya no tendrá el mismo acceso a su día a día ni podrá mantener el contacto habitual con sus amigos y seguidores. Influencers como @chilinypikinoficial, @axelescalante y @alexis_leonr acompañaron a Kunno durante esta reunión antes de su ingreso al programa.

¿Cuándo comienza La Granja VIP 2?

Kunno será uno de los famosos que formarán parte de la segunda temporada del reality, cuyo gran estreno está programado para este domingo 6 de septiembre a las 8:00 de la noche por Azteca UNO. A partir de entonces comenzará una experiencia en la que tendrá que demostrar qué tan bien puede desenvolverse lejos de su entorno habitual y frente a otros participantes que también buscarán ganarse al público.

