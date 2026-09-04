¿La Granja VIP Segunda Temporada tendrá 24/7 gratis en YouTube? Esto significa el ‘PRESAVE’ que apareció antes del estreno

Los seguidores de La Granja VIP Segunda Temporada encontraron una transmisión programada en el canal oficial de YouTube del reality que lleva por nombre “PRESAVE: EXPERIENCIA 24/7 EN VIVO”. El anuncio ha despertado una duda entre los espectadores: ¿será esta la señal gratuita para seguir a los famosos después del estreno? La posibilidad no es descabellada. Durante la primera temporada, la producción permitió seguir las cámaras de manera gratuita durante las primeras dos semanas, tanto en YouTube como en las plataformas digitales de TV Azteca. Después, el acceso completo quedó disponible en Disney+.

¿Qué significa el PRESAVE de La Granja VIP?

El término aparece porque la transmisión ya fue programada previamente en YouTube. De esta manera, los usuarios pueden encontrar el live antes de que comience y activar las notificaciones para recibir un aviso cuando esté disponible. En este caso, el enlace está relacionado directamente con la Experiencia 24/7 de La Granja VIP, por lo que no se trata de un video convencional ni de un adelanto grabado.

¿Se podrá ver gratis La Granja VIP 2?

Por ahora, no se ha confirmado que la segunda temporada repetirá exactamente el esquema de 2025, es decir, dos semanas gratuitas antes de trasladar la señal completa a Disney+. Sin embargo, que ya exista un live preparado en el canal oficial de YouTube sí representa una pista de que la plataforma podría volver a ofrecer una señal en vivo durante el arranque del reality. Para esta edición, Disney+ ya cuenta con una página específica para el 24/7 de La Granja VIP 2, por lo que la plataforma de streaming será una de las opciones para seguir la convivencia de los participantes.

¿Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada?

La segunda temporada se estrena este domingo 6 de septiembre a las 20:00 horas por Azteca UNO. A partir de entonces se podrá comprobar si el misterioso PRESAVE se convierte en una señal gratuita para seguir las cámaras durante las primeras horas o días de la competencia.