Los 7 looks de Alfredo Adame en La Granja VIP que causaron furor en la Primera Temporada

La Segunda Temporada de La Granja VIP está a punto de empezar y es un gran momento para recordar algunos de los aspectos que se viralizaron durante su estreno en 2025. Y sin lugar a dudas, algo que causó furor fue el estilo que Alfredo Adame adoptó para su faceta de Granjero, pues no solo se comprometió con el cuidado de los animales y las tareas del campo, sino que también lució llamativos vestuarios que acapararon todas las miradas.

7 atuendos de Alfredo Adame que fascinaron a todos en La Granja VIP Primera Temporada

El traje amarillo con gallos que usó para hacer su "Freddy Show"

El traje café con estampado de caballos

Las camisas de gallo que combinó con un sombrero

El traje de patitos que se puso para una salvación

La camisa de puerquitos que lució para un domingo de eliminación

La bata de pollitos que usó para descansar en la Habitación del Capataz

La camisa con estampado de borrego que le encantó a todos los Granjeros}

¿Quién ganó la Primera Temporada de La Granja VIP?

Tras su ambicioso estreno en octubre 2025, La Granja VIP se consolidó como un éxito y tuvo al público al filo de la pantalla durante 10 semanas. A la final, llegaron César Doroteo, Kim Shantal, Tania González "La Bea", Eleazar Gómez y Alfredo Adame, que finalmente se llevó el 1er lugar gracias a los votos de sus seguidores. El premio que recibió fue de dos millones de pesos, además de que se consolidó como el primer personaje en ganar este formato en México.

Alfredo Adame usó diferentes looks inspirados en los animales de La Granja VIP Primera Temporada|ESPECIAL

TODOS los Granjeros confirmados para La Granja VIP 2026

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras "Bicolor"

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis "Bebeshita"

Abigail Pak "La Coreañera"

Natalia Alcocer "La Vikinga"

Todavía faltan varias revelaciones de Granjeros que entrarán dispuestos a todo por ganar La Granja VIP. Así que no te pierdas las novedades en los sitios oficiales y redes sociales, donde se irán confirmando más nombres.

¿Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada? Fecha y horario exactos para ver el estreno

El gran estreno de La Granja VIP 2026 es el domingo 6 de septiembre, en punto de las 20:00 horas y a través de la señal de Azteca UNO. También estará disponible por la app y sitio web de Azteca UNO. Mientras que las cámaras de acceso total, se podrán sintonizar por Disney+.

La conducción de La Granja VIP Segunda Temporada estará liderada por Adal Ramones y Kristal Silva; la host digital será Malleza. Mientras que el equipo de los críticos está conformado por Flor Rubio, Ferka, Linet Puente y Rey Grupero, quienes ya están listos para hablar de todo lo que pase.