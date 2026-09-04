A pocos días del estreno de La Granja VIP Segunda Temporada, la tensión ya comenzó a sentirse fuera de la granja. Después de que Natalia Alcocer lanzara fuertes comentarios contra Flor Rubio, la periodista finalmente reaccionó y dejó claro que no permitirá que las declaraciones de la participante influyan en la manera en que realizará su trabajo durante el reality. Flor explicó que las publicaciones de Natalia le parecieron especialmente fuertes y cuestionó las razones por las que la participante decidió dirigirse de esa manera hacia ella.

Flor Rubio califica de “groseros” los comentarios de Natalia Alcocer previo al estreno de La Granja VIP

Durante su intervención, Flor Rubio aseguró durante la transmisión de Venga La Alegría que probablemente parte del público no conoce todo lo que ocurrió detrás de la polémica, pero señaló que Natalia realizó publicaciones que, desde su perspectiva, fueron bastante ofensivas.

“Desde mi punto de vista, muy groseras. Groseras, hay que decirlo”, expresó la periodista al referirse a los mensajes que recibió por parte de Alcocer.

La integrante de la mesa de críticos también defendió la seriedad con la que ha realizado su trabajo y recordó que ya existe una temporada anterior de La Granja VIP en la que el público pudo conocer la manera en que desempeña este papel. Flor consideró que los señalamientos de Natalia cuestionando su imparcialidad no cambian su forma de trabajar ni la trayectoria que ha construido como periodista.

Flor Rubio reacciona a los fuertes comentarios de Natalia Alcocer antes del estreno de La Granja VIP Segunda Temporada|Venga La Alegría

¿Por qué Natalia Alcocer se molestó con Flor Rubio?

De acuerdo con Flor, la molestia de Natalia habría surgido después de una de las mesas de análisis en las que se habló sobre los participantes extranjeros y, particularmente, de los comentarios que la periodista hizo sobre Ivonne Montero, quien también forma parte de la nueva temporada. Sin embargo, Flor dejó claro que no pretende convertir el asunto en una confrontación personal. La periodista aseguró que las palabras de Natalia no la definen ni como profesional ni como persona y descartó entrar en una dinámica de ataques y respuestas a través de redes sociales.

“La grosería que me hizo Natalia la define a ella, no me define a mí ni como periodista ni como persona”, señaló.

Flor Rubio niega que vaya a “cobrársela” a Natalia

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando le preguntaron directamente si pensaba utilizar su posición como crítica para tomar represalias contra Natalia durante la competencia.

La respuesta de Flor fue contundente: no piensa cobrarle los comentarios que hizo fuera del programa.

No obstante, eso tampoco significa que vaya a suavizar sus opiniones sobre la participante. Flor explicó que hablará de Natalia “para bien cuando así sea y para mal, señalando los efectos de error”, dejando claro que sus críticas estarán relacionadas con lo que suceda dentro de la competencia y no con la polémica que ambas protagonizaron antes del estreno. Con ello, dejó claro que tampoco piensa permitir que los señalamientos de Natalia pasen inadvertidos, aunque insistió en que no llevará la discusión al terreno personal. Y justamente por eso, la periodista remarcó que la verdadera competencia todavía no comienza.

“El juego comienza el domingo. No comenzaba aquí afuera”, afirmó.

