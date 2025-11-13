“Eres una llorona”: así fue el fuerte pleito entre Kim Shantal y Manola Díez en La Granja VIP

Los roces y tensiones en La Granja VIP van aumentando conforme pasan las semanas. Prueba de ello fue el fuerte pleito que tuvieron Kim Shantal y Manola Díez este jueves, quienes se hicieron de palabras y no se guardaron nada entre ellas.

¿Por qué se pelearon Manola Díez y Kim Shantal?

Todo se dio tras una dinámica en la que todos tenían que recolectar unas esferas, y fue Kim la ganadora de dicho reto al ser la que más acumuló en su guacal, por lo que se llevó un premio. Sin embargo, las cosas se calentaron luego de que la influencer sugiriera que si alguien más “necesitaba” el premio, ella lo podía ceder. Unas palabras que Manola tomó como indirecta hacia ella pese a que en ningún momento se mencionó su nombre.

“No sé de qué hablas, yo no la necesito más que tú”, reclamó Manola mientras que Kim le señalaba que no se refería a ella. Desde ahí los reclamos y gritos se intensificaron al punto de que Shantal le dijo “llorona” a Díez. “Tú me estás gritando y yo te hablo como tú me hablas. ¿Quieres que me ponga como tú?, ¿quieres que me ponga como tú? Y tú eres una pinche llorona”, gritó Shantal.

Kim Shantal le reclama a Manola por unirse con Alfredo Adame

Sin embargo, los gritos siguieron e incluso Kim retó a Eleazar para defender a Manola , aunque esté no le respondió. Pero la situación se puso más densa cuando la influencer le reclamó a Manola que pese a haberla defendido de los malos tratos de Adame, ella decidiera irse con su bando.

“Si yo soy la única vieja aquí que te ha defendido y ve con quién terminaste, con el que te traicionó, con el ruco que te dijo tóxica”, le reclamó Kim. Aunque después de estas palabras, Kike y algunos granjeros intervinieron para que el pleito no siguiera , y aunque las alejaron siguieron intercambiando insultos, hasta que finalmente la situación se controló.

No obstante, es evidente que conforme avanzan las semanas, las cosas en La Granja VIP se ponen mucho más intensas y los granjeros están cada vez más sensibles ante cualquier situación. Algo que seguramente veremos reflejado en la manera en cómo conviven en los siguientes días.

