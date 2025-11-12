La fuerte advertencia de Kike Mayagoitia a Kim tras revelarse las nuevas alianzas: “ya sabrás qué hacer”

A un mes del comienzo de La Granja VIP, los granjeros ya han formado su propias alianzas y estrategias para seguir dentro del reality. Ante este contexto, Kike Mayagoitia, quien esta semana se conviritió en El Capataz , ha querido aconsejar a Kim Shantal sobre la situación.

¿Qué consejo le dio Kike Mayagoitia a Kim Shantal?

Luego del desayuno, Kike y Kim se pusieron a lavar los platos . Y fue ahí que la influencer decidió preguntarle sobre los bandos que se han formado entre los granjeros, a lo que el conductor respondió que eso era evidente. “Creo que están más que evidentes las cosas que han pasado, que están pasando”, señaló.

Sin embargo, Mayagoitia dejó entrever que solo el que tenga la mente fría podrá llevar a cabo su estrategia. “Y la pregunta es quién tendrá más cerebro y cabeza fría para ejecutar de la manera correcta”, recalcó. “¿Tienes cabeza fría?”, le cuestionó Kike a Kim, a lo que ella respondió que sí. Mientras él le contestó: “entonces ya sabrás qué hacer”.

Además, aunque Shantal señaló no tener nada de información más que lo ella intuye sobre algunos granjeros, Kike le aconsejó que siguiera su “instinto” y le hiciera caso.

¿Qué alianzas se han formado en La Granja VIP?

En los últimos días han surgido nuevas alianzas entre los granjeros , siendo tres bandos los más evidentes, entre ellos el bloque de Eleazar Gómez y Alfredo Adame, quienes se han aliado con la intención de consolidar un poder que les permita sobrevivir a las nominaciones.

El segundo bloque se autodenomina “La Familia” y agrupa a Kike Mayagoitia, Alberto Del Río “El Patrón” y Sergio Mayer Mori, quienes han generado sus propias estrategias de protección y maniobra frente al eje contrario. Finalmente existe un tercer grupo más liviano, encabezado por Teo, La Bea y Kim Shantal , quienes incluso tienen un show de entrevistas interno llamado “El Cacaraqueo”