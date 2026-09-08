Hora límite para votar hoy en La Granja VIP para mandar a un Granjero o Peón al DUELO DE NOMINACIÓN
Cada martes se lleva a cabo El Duelo de Nominación en La Granja VIP Segunda Temporada. Te decimos hasta qué hora puedes votar para mandar a un Granjero o Peón.
Cada martes llega a La Granja VIP un momento clave en el proceso de nominación: El Duelo. Aquí, un Granjero y un Peón se enfrentan en una dinámica y, quien pierde, queda automáticamente nominado. Ya puedes participar para decidir quién formará parte, y aquí te decimos la hora límite para votar.
Después de hoy, todavía faltan otras dinámicas para definir la tabla de nominados: La Asamblea, La Salvación y La Traición.
Hora límite para votar en El Duelo de Nominación hoy, en La Granja VIP Segunda Temporada
Será durante el Programa En Vivo de La Granja VIP, este martes 8 de septiembre, que se detenga la votación para El Duelo de Nominación. Cuando Adal Ramones dé la indicación, se acabará oficialmente el tiempo para votar.
Recuerda que la gala comienza a las 8:30 P.M. de lunes a viernes. No hay hora exacta para la indicación de Adal, pero considera que debe quedar tiempo suficiente para que se defina el otro contendiente, se realice la competencia y se defina al nominado.
La gala diaria de La Granja VIP se puede disfrutar en televisión abierta, mediante la señal de Azteca UNO. También está disponible en el sitio web oficial de Azteca UNO y en la app TV Azteca En Vivo.
Cómo votar en La Granja VIP Segunda Temporada
Ya están abiertas las votaciones en el sitio web oficial y la app, durante casi todo este martes de El Duelo. Tienes 10 votos para repartir entre Granjeros o Peones, como tú prefieras; si te registras con tu correo, obtienes 10 votos extra.
Quién está nominada en La Granja VIP Segunda Temporada
En la misma noche del estreno, el 6 de septiembre, María Karunna se convirtió en la primera nominada de La Granja VIP Segunda Temporada. Esto se hizo a partir de una cadena de nominación, en donde la integrante de Caló quedó al final.
María todavía puede salir de la lista de nominados, gracias a las dinámicas de La Salvación y La Traición, que se llevarán a cabo el jueves y viernes.