ÚLTIMA HORA: Revelan al PRIMER GRANJERO confirmado de La Granja VIP Segunda Temporada

La espera terminó: este 6 de agosto se ha revelado quién es el primer Granjero de La Granja VIP Segunda Temporada. Se trata de Carlos Trejo, quien por cerca de 3 décadas ha sido un referente en México como cazafantasmas y comunicador sobre el fenómeno paranormal.

Fue en Venga La Alegría que se dio el anuncio este jueves, Kristal Silva y Ricardo Casares fueron los encargados de descubrir quién se encontraba oculto en el huevo gigante del foro. Se trataba de Trejo, quien participará en su primer reality show y está dispuesto a mostrarse como nunca antes.

El cazafantasmas afirmó no sentir presión por destacarse en el reality luego de que su "archienemigo", Alfredo Adame, ganara la primera temporada. También confesó que sí está considerando llevar algo de su material de trabajo a La Granja VIP Segunda Temporada; dijo que, al tratarse de una región donde ocurrieron eventos históricos, "algo va a ocurrir ahí".

"Me encantan los animales, imagínate, tengo un lobo de mascota", dijo Carlos Trejo en su presentación. "Soy muy protector de ellos".

Por otro lado, el cazafantasmas advirtió que ya se conoce su fuerte carácter y que eso le servirá para enfrentar a quien "se quiera pasar de vivo".

Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada

Ya está confirmado que el domingo 6 de septiembre iniciará La Granja VIP Segunda Temporada. Ese día todos los Granjeros se desconectarán de su cotidianidad para comenzar sus labores en la naturaleza y mostrarse en una faceta nunca antes vista: recolectando huevos de gallina, ordeñando vacas, limpiando establos y hasta cabalgando ante un paisaje espectacular. También se enfrascarán en una emocionante competencia de la que solo habrá un triunfador.

Faltan muchas sorpresas y revelaciones de La Granja VIP Segunda Temporada. Además de descubrirlas en la programación de Azteca UNO, mira todas las actualizaciones y noticias en el sitio web oficial de Azteca UNO.