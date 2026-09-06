Fecha y hora exacta para ver el ESTRENO de La Granja VIP Segunda Temporada, en vivo y totalmente gratis

Hace un año, un programa cambió por completo la manera de hacer reality shows en nuestro país, nos mantuvo al filo del asiento por 10 semanas y nos llenó de momentos épicos. Ahora está a punto de regresar. Nos referimos a La Granja VIP Segunda Temporada, y a continuación te daremos todos los detalles para que no te pierdas el gran estreno.

Será un programa lleno de revelaciones, momentos inesperados, decisiones difíciles y tanto dinámicas que ya extrañábamos como otras nuevas que nos van a sorprender.

¿Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada? Fecha y hora para ver el estreno

El reality donde las celebridades se olvidan de los lujos para dedicarse a la vida de campo inicia este domingo 6 de septiembre, en punto de las 8:00 P.M. Será el momento de descubrir todas las sorpresas que faltan y disfrutar el comienzo de esta aventura.

Dónde ver La Granja VIP Segunda Temporada

Así como este 6 de septiembre, de lunes a viernes y cada domingo podrás ver el Programa En Vivo a través de Azteca UNO en televisión abierta, además del sitio web oficial de Azteca UNO y la app TV Azteca En Vivo.

El 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada estará disponible en Disney+.

Lista completa hasta el momento de Granjeros de La Granja VIP Segunda Temporada

Antes del gran estreno de La Granja VIP Segunda Temporada, se han revelado los siguientes nombres.



Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras, "Bicolor"

Kunno

Rafael Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis, "Bebeshita"

Abigail Pak, "La Coreañera"

Natalia Alcocer

Manelyk González

Todavía faltan 6 nombres de Granjeros por ser revelados. No puedes perderte el estreno del reality show para poder descubrirlos en vivo.

Además de los Granjeros, se ha anunciado que conducirán el Programa En Vivo Adal Ramones y Kristal Silva. En el equipo de Críticos están Ferka, Flor Rubio, Linet Puente, Rey Grupero y el ganador de la primera temporada, Alfredo Adame. El "Golden Boy" está dispuesto a compartir su experiencia de primera mano en el reality y también todas sus opiniones sin filtro; todos los Críticos han dejado claro que defenderán sus puntos de vista y que no vienen aquí a estar de acuerdo necesariamente.