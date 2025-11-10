Tras el abandono de Lola Cortés conoce a nuestro nuevo integrante de La Granja VIP

Este domingo La Granja VIP vivió la que ha sido quizá su noche de Gala más intensa (hasta el momento) pues se vivieron dos bajas ya que Jawy Méndez se convirtió en el cuarto granjero eliminado y en simultáneo, Lola Cortés decidió abandonar el reality con el fin de su bienestar.

Esta acción dejó abiertos muchos entredichos e incluso especulaciones sobre qué es lo que pasará con el lugar que Lola tenía en La Granja, abriendo la posibilidad a un reemplazo.

¿Habrá un nuevo participante en La Granja VIP?

Tras el abandono prematuro de Lola Cortés no se tiene información sobre alguna celebridad que la reemplace, aunque se espera la llegada de un nuevo becerro, pues los granjeros han estado al pendiente de Jacinta, la vaca que está por dar a luz en las próximas horas o días.

El viernes de Traición pasado, Adal Ramones confirmó que Jacinta, una de las vacas, está a punto de dar a luz y por ello, nuestros granjeros deberán tomar medidas especiales para que todo esté bajo control, donde mencionó lo siguiente:

"Antes de despedirme les informo que nuestra vaca está a punto de tener a su becerrito, y por indicación del veterinario no puede quedarse sola durante la madrugada", explicó Adal.

¿Qué medidas especiales habrán dentro de La Granja VIP?

Ante este increíble suceso, nuestros granjeros harán en guardias en el establo para estar pendientes al estado de Jacinta.

Desde la noche del viernes organizan guardias nocturnas de 12:00 a 2:00 y de 2:00 a 4:00 en duplas.

El o la Capataz de la semana será quien esté encargado de asignar los horarios y las parejas de granjeros recaerá en el granjero que gane ese privilegio este lunes.

¿Por qué salió Lola Cortés de La Granja VIP?

La reconocida celebridad, Lola Cortés tomó la decisión de abandonar La Granja VIP debido a una crisis de salud mental, debido a que cada día se le hacía más difícil continuar con su día a día.

En sus últimos días Lola tuvo un altibajo de emociones muy repentino, donde pudimos verla con una gran energía y de un momento a otro en llanto, comentando que no podía más con el encierro.

Cuando se dio a conocer la noticia de que Lola quedó nominada gracias al legado del tercer eliminado, Omahi, la granjera pidió ante las cámaras que no votaran por ella, ya que no se siente a gusto física y emocionalmente.

Este domingo, al no poder continuar declaró lo siguiente:

“Pido la oportunidad de irme, quiero ir con mis doctores a arreglar mi cuerpo, mi mente”, anteponiendo su salud mental tanto física, quien también agradeció y se disculpó con su público.

