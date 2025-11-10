ÚLTIMA HORA: Lola Cortés ABANDONA La Granja VIP por decisión propia

¡Todo puede pasar en La Granja VIP! Nada está escrito y cada día, a cada minuto, las cosas dentro del reality van cambiando, debido a las emociones y a los altibajos de emociones que pueden tener los granjeros. Sabemos que la convivencia no es nada sencilla, pues son varias celebridades las que han compartido ya varias semanas dentro de La Granja, donde han vivido momentos sumamente difíciles.

En este programa, durante los últimos minutos, Lola Cortés se quebró ante los nominados y el público, al decir "ya no puedo más" y concisa, levantó la mano para solicitar salir de La Granja VIP.

¿Por qué Lola Cortés decidió salir de La Granja VIP?

Lola Cortés ha sido una de las grandes sorpresas dentro del reality y no solo por su sorpresiva participación, sino por su manera de ser, amable, sin filtros y tan certera. La actriz ha sido una de las granjeras que se ha mostrado sin alguna estrategia previa y se ha dejado ver totalmente cómo es, una persona libre y llena de amor para sus compañeros y con los animales de La Granja.

Desde hace días, Lola tuvo un altibajo de emociones, pudimos verla con una gran energía y de pronto en un desbordante llanto, comentando que no podía más con el encierro. Cuando se dio a conocer la noticia de que Lola quedó nominada gracias al legado del tercer eliminado, Omahi, la granjera pidió ante las cámaras que no votaran por ella, ya que no se siente a gusto física y emocionalmente.

Así pidió Lola Cortés abandonar La Granja VIP

Esta noche, en La Gala, Lola Cortés, se paró al lado de los nominados y pidió a Adal Ramones para que la escuchara y solicitó estricta y oficialmente, por primera vez, salir del reality. Posteriormente, en el segundo corte, Lola volvió a pedir la palabra y el conductor le cedió un momento para que él, los granjeros y el público escucharan su petición.

Lola fue concisa y comentó ante todos que no se siente bien emocionalmente y sus compañeros no merecen todos los días estarle levantado en ánimo: "Yo no puedo hacerles otra semana miserable a mis compañeros". Adal le dijo que lo pensara muy bien y ella repitió: "Pido que me den la oportunidad de irme".

Los granjeros quedaron impactados con las palabras de Lola. Una de las más afectadas fue Fabiola Campomanes, con quien ha creado una mancuerna importante durante los últimos días.

