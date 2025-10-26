¡Sergio Mayer papá llega a La Granja VIP como invitado especial esta noche!

Esta noche, La Granja VIP promete una velada llena de emociones, estrategias y grandes sorpresas, pues contará con la presencia especial de Sergio Mayer, quien llega dispuesto a poner orden y dejar un mensaje claro a todos los granjeros. Su visita ha generado gran expectativa, sobre todo porque su hijo, Sergio Mayer Mori, es uno de los participantes más comentados de la competencia.

La producción ya adelantó que el invitado especial tendrá una participación importante dentro de la gala, y que su llegada podría cambiar por completo el ambiente en la granja.

Sergio Mayer Mori, el capataz que ha dado de qué hablar

Durante sus primeras dos semanas dentro de La Granja VIP, Sergio Mayer Mori ha mostrado una faceta exigente y con carácter fuerte. En tan poco tiempo, ha sido capataz en dos ocasiones, lo que le ha permitido tomar decisiones importantes dentro del reality. Sin embargo, no todo ha sido positivo: su liderazgo fue duramente criticado por el resto de sus compañeros luego de que perdiera el 50% de las raciones de comida por su mal desempeño.

A pesar de los tropiezos, el joven ha demostrado temple y está decidido a seguir defendiendo su lugar en la competencia, mientras lidia con las tensiones que cada día crecen más dentro de la granja.

Vota por tu granjero nominado favorito

Los nominados de esta semana son Sandra Itzel, Eleazar Gómez y Alfredo Adame, quienes enfrentan el veredicto del público. Recuerda que puedes votar por tu favorito en el sitio oficial o en la app de TV Azteca para salvarlo y mantenerlo una semana más dentro de La Granja VIP.