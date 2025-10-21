OFICIAL: Sergio Mayer Mori tiene UNA SEMANA MÁS como Capataz de La Granja VIP

La Granja VIP continúa después de que conocimos a la PRIMERA ELIMINADA: Carolina Ross. Ahora se jugó la competencia para ser El Capataz, en donde Kim Shantal, César Doroteo, Sergio Mayer Mori y Kike Mayagoitia se enfrentaron CARA A CARA para disputarse los beneficios y, claro, las responsabilidades que incluye ser el Capataz de La Granja.

En un juego cardiaco y donde las redes tenían a su granjero favorito, terminó ganando Sergio Mayer Mori, quien aseguraba que toda su estadía en La Granja VIP iba a ser él el Capataz, algo que ha cumplido en estas dos semanas.

Antes de que los granjeros se disputaran el título hubo un juego de clasificación, donde todos los granjeros tuvieron la oportunidad de participar, menos los peones y Eleazar Gómez por la trampa que hizo la semana pasada. El juego fue de destreza donde tenían que desenredar una soga, donde los finalistas fueron Sergio Mayer Mori, Kike Mayagoitia, Kim Shantal y César Doroteo.

En un juego liderado en vivo y en directo por Kristal Silva se dio a conocer que los competidores debían hacer una torre con cubos, pasando por un obstáculo de equilibrio.

¿Cuáles son los beneficios y responsabilidades de ser Capataz?

Ser El Capataz de La Granja VIP te otorga un cuarto privado con vino, botana y una bañera a la cual solo el Capataz puede entrar el o la granjera que el público escogió que entrara con el Capataz. Pero el título conlleva responsabilidades, él o ella debe de encargarse de la organización tanto de los peones como de los granjeros para que realicen sus tareas diarias y mantengan La Granja adecuadamente.

Recordemos que al finalizar la semana el Mayoral, el Tío Pepe, se encarga de calificar el desempeño del capataz y de cada uno de los integrantes de La Granja VIP, la calificación implica una reducción o un aumento en el presupuesto para la comida.

Pero lo más importante: El Capataz no puede ser nominado durante la semana que goce de ese título, por lo que Sergio Mayer Mori no tendrá ninguna posibilidad de estar en la cuerda floja el próximo domingo.

