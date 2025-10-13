La Granja VIP: ¿Sergio Mayer Mori tiene novia actualmente? Esto sabemos

La llegada de Sergio Mayer Mori a La Granja VIP fue una gran sorpresa, sobre todo con la llegada junto a su padre, Sergio Mayer Bretón. La presencia de Mayer Mori generó gran expectativa por su carácter y trayectoria artística, a la vez que despertó el interés por su vida personal, al verlo de la mano de su hija, Mila. El público se pregunta si el hijo de Bárbara Mori está soltero… o ya tiene el corazón ocupado.

La duda creció luego de que el actor y cantante apareciera renovado, enfocado y más tranquilo, lo que muchos atribuyen a un nuevo capítulo en su vida sentimental. Pero, ¿realmente hay alguien acompañándolo en esta etapa?

¿Quién es la novia actual de Sergio Mayer Mori?

Actualmente, Sergio Mayer Mori no ha confirmado si tiene pareja. Meses antes de entrar a La Granja VIP, el joven salía con Inés Sánchez Gil, una artista conocida como Sajiva. Ella se dedica a la música y al modelaje, y su relación con Sergio salió a la luz por medio de publicaciones en redes sociales, donde ambos mostraban su día a día como pareja. Sin embargo, esa relación terminó, puesto que Sajiva se encuentra actualmente en pareja con un artista conocido como H.G. Schiavon.

Si bien, no se ha informado de que Sergio Mayer Mori se encuentre en una nueva relación o esté enamorado actualmente, lo que sí es evidente es que, al entrar al reality, se mostró feliz, tranquilo y con una gran relación con su hija y con su padre. Se podría intuir, que el amor que ahora le basta, es el de su pequeña hija Mila, a quien tuvo con la modelo brasileña Natália Subtil.

Habrá que esperar si en algún momento el tema sale a flote en La Granja, o si se convierte en uno de los secretos mejor guardados de esta temporada.