La Granja VIP | Duplas inesperadas sorprenden en La Granja VIP

En La Granja VIP las alianzas están tomando rumbos inesperados. Manola Díez y Lola Cortés han formado una dupla que sorprendió a todos, demostrando que el trabajo en equipo puede surgir donde menos se espera. Mientras tanto, La Bea y César también han dado de qué hablar con su complicidad, reflejando lealtad, empatía y apoyo mutuo dentro del granero. La convivencia sigue moviendo emociones y cambiando estrategias entre los granjeros.