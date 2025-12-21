ÚLTIMA HORA: Muere prometido de querida influencer a meses de su boda

El mundo de las redes nuevamente se encuentra impactado ante los hechos, puesto que una reconocida y querida influencer está viviendo un momento difícil en su vida al anunciar que su prometido había fallecido inesperadamente a unos cuantos meses de su boda.

Se ha dado a conocer más información sobre el lamentable suceso. Así que no te pierdas ninguno de los detalles que te vamos a contar a continuación para que no te pierdas de ningún chisme.

¿Qué le pasó a Manuela Ochoa?

Manuela Ochoa es una querida influencer que se destaca por hacer videos de comida, estilo de vida y moda. En su cuenta de Instagram ya contaba con 45 mil seguidores, mientras que en TikTok tiene a 274 mil seguidores.

En sus redes sociales anunció la lamentable muerte de su prometido Pedro Cadahía; en dicha publicación, sube varias fotos de ellos dos juntos. Pero en una de ellas se observa un texto, donde menciona que la propuesta de matrimonio fue el 8 de diciembre en México, pero el 12 de diciembre fue cuando falleció, además de resaltar lo difícil que será para ella y la gran persona que era.

Por otro lado, abajo de las fotos vemos el comentario de “Te veo en el cielo, te voy a echar de menos”. Hasta el momento, la publicación tiene más de 2 mil comentarios que lamentan los hechos, considerando que ocurrió a meses de su boda.

¿De qué murió el prometido de la querida influencer?

Durante algunos días, la querida influencer se mantuvo desconectada de las redes sociales, generando cierta preocupación al respecto entre sus seguidores; en sus redes anunció que próximamente daría explicación sobre su desaparición. No fue hasta el 21 de diciembre que anunció el fallecimiento de su prometido a meses de su boda .

Es importante aclarar que hasta el momento se desconoce qué causó su muerte, ya que ni su pareja, familiares o amigos han dado comentarios al respecto. Un hecho lamentable para todos, considerando que eran una pareja feliz que siempre estuvieron juntos.