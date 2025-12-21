Las 2 playas de Oaxaca donde la gente pasa vacaciones más felices, según la IA

Oaxaca es uno de los estados más diversos y cautivadores de México, y su litoral guarda verdaderos tesoros donde el tiempo parece ir más despacio. Entre aguas cálidas, atardeceres inolvidables y comunidades que conservan su esencia, hay dos playas que se destacan por brindar experiencias que se traducen en vacaciones más felices, relajadas y memorables para quienes las visitan, de acuerdo a una plataforma de inteligencia artificial (IA).

Según un relevamiento de la herramienta digital Chat GPT, basado también en la preferencia general de viajeros, actualmente existen dos zonas costeras del estado que suelen asociarse con experiencias vacacionales especialmente memorables:



Mazunte: cuenta con un ambiente tranquilo, bohemio y cercano a la naturaleza, ideal para desconectarse del estrés urbano. Es famosa por el Centro Mexicano de la Tortuga, donde puedes ver y liberar estos animales, una experiencia que suele dejar recuerdos muy positivos. Además, tiene un entorno natural espectacular con un ritmo de vida relajado, perfecto para meditar, pasear y contemplar atardeceres inolvidables.

Playa Carrizalillo: su agua tranquila y cristalina dentro de una cala la convierte en una playa perfecta para nadar, hacer snorkel y relajarse sin preocupaciones. Su acceso pintoresco (por una escalera entre rocas) y su ambiente acogedor la hacen sentir como un refugio especial y memorable dentro de Puerto Escondido, lejos del bullicio de otras playas más conocidas. Es ideal para familias, parejas o viajeros que buscan paz, belleza natural y momentos felices junto al mar.

Esto debes saber antes de visitar estas playas de Oaxaca

Antes de visitar Mazunte y Playa Carrizalillo, hay algunos detalles importantes que te ayudarán a disfrutar al máximo tu experiencia y evitar contratiempos, según The Oaxaca Post. Entre ellos, recomendaron:

