Ivonne Montero planea su estrategia en La Granja VIP y analiza a quién le conviene salvar en la Traición

La Asamblea de Nominación en La Granja VIP del 7 de octubre se vivió al límite y puso nombres inesperados en la tabla, mientras que a otros Granjeros no les quedó más que aceptar su destino y empezar a pensar en estrategias para no ser eliminados. Y la que no quiere dejar nada a la suerte, es Ivonne Montero, quien sabe la importancia de que la Salvación se quede entre sus aliados para así equilibrar la competencia.

Es por esto que tiene en mente que, de ser ella la que obtenga el beneficio de la Traición, sus únicas opciones para proteger son Pimpinela Escarlata y Natalia Alcocer. Así que su siguiente movimiento sería pensar en otra persona para que se quede en su lugar y así aumentar las posibilidades de que alguno de sus rivales sea el próximo eliminado.

¿Por qué Ivonne Montero NO quiere que Julio y Pascal se salven en La Granja VIP?

Mientras reflexionaba sobre sus estrategias, Ivonne Montero fue muy clara al decir que bajo ninguna circunstancia ayudaría a Julio Camejo. El motivo sería simplemente que han tenido varios desencuentros, como la vez que el actor hizo severas acusaciones referentes a su trato con los animales de La Granja VIP y luego tuvo que retractarse porque pusieron en evidencia que era mentira.

A Ivonne Montero le gustaría salvar a Pimpinela o Natalia en La Granja VIP|ESPECIAL

Por otra parte, a Pascal, que quedó nominado porque Natalia Alcocer usó un poder especial con el Huevo Dorado, tampoco lo contempla para beneficiarlo y sacarlo de la tabla. Y es que si bien no ha tenido ningún problema directo con el atleta, Ivonne Montero sí tendría en mente el hecho de que Fernando Lozada la saboteó en el duelo de nominación para proteger a su amigo.

Nominados de La Granja VIP del 7 de octubre: así quedó la tabla para la 5ta eliminación

Hasta el momento, hay cinco nominados en La Granja VIP: Ivonne Montero, Pimpinela Escarlata, Julio Camejo, Pascal Nadaud y Natalia Alcocer. Sin embargo, todavía falta el Juego por la Salvación y la dinámica de "echar tierra", en la que los Granjeros podrán bloquear a uno de sus compañeros para que no compita por este beneficio. Además, en el Viernes de Traición todo podría cambiar y el panorama moverse por completo.