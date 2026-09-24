¿Arrepentido? Confrontan a Julio Camejo por sus nominaciones en La Granja VIP y lo señalan de exagerar

Los ánimos subieron de tono por las nominaciones de La Granja VIP y los argumentos que cada uno de los Granjeros dio causaron fuertes estragos. Sin embargo, el que definitivamente cimbró todo fue Julio Camejo, que en su afán de defenderse del posicionamiento de Ivonne Montero, terminó sacando argumentos que incomodaron a sus compañeros.

Así que luego de que terminó la Asamblea, el actor tuvo que hacerse cargo de sus palabras, pues dos de los que creía que eran sus aliados, lo confrontaron para reprocharle que cruzó los límites y hasta podría terminar perjudicándolos. El primero en hacerlo fue Pascal, quien le reclamó a Julio que dijera que él era testigo de los supuestos actos indebidos de Ivonne con los animales y no le quedó más remedio que aceptar que se equivocó.

"De lo único que me arrepiento es de eso, porque ni cuenta me dí. Me dolió que Ivonne me dijo poco hombre, venía cargando lo de Rafa, fue eso", fueron las excusas con las que se defendió.

Julio Camejo tuvo que disculparse con Pascal por “usarlo” en La Granja VIP|ESPECIAL

Fernando Lozada está decepcionado de Julio Camejo por su actitud en La Granja VIP

Cuando creía que ya todo estaba arreglado, Julio fue sorprendido con los reproches de Fernando Lozada, que también estuvo en desacuerdo por todo lo que dijo en la Asamblea, en especial porque involucró a Pascal en un conflicto que no le correspondía.

"Te pasaste, todo escaló mucho. Con Rafa también escalaste las cosas, que sí, ahí fueron los dos. Yo solamente te digo lo de Ivonne, es lo único que te digo que era innecesario. Y perdóname que te lo diga así", dijo el conductor.

En respuesta, Camejo afirmó que las imágenes de lo que dijo están y puso en evidencia que no se arrepentía de poner un tema tan fuerte sobre la mesa. Sino que lo único que le causaba remordimiento era haber metido a Pascal Nadaud en problemas y "usarlo" para tener la razón, lo que le sirvió de muy poco pues aun así quedó nominado y ahora es uno de los Granjeros que están en riesgo de eliminación para la semana 3 de La Granja VIP.

¿Qué dijo Julio Camejo de Ivonne Montero? La acusación que sorprendió a todos en La Granja VIP

Las polémicas declaraciones de Julio Camejo sobre Ivonne Montero, surgieron cuando la acusó de un presunto trato poco amable con los animales de La Granja VIP. Esto como reacción al hecho de que ella lo nominó y le recriminó que siempre está resaltando sus errores, pero no dice nada de sus fallas personales.

"Cuando la señora Ivonne Montero estaba ordeñando las vacas, yo vi, porque nadie me lo contó, yo vi cómo ella cuando Guayaba (una de las vaquitas) no estaba dando leche. Y como no quiso preguntar, la empezó a tratar muy feo, a tal punto de que tuvieron que hablarle a nuestro Capataz", sentenció mientras Ivonne lo miraba con sorpresa y el resto de Granjeros demostraban su asombro por estos señalamientos.