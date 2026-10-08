Este miércoles de Asamblea, Kunno, Mónica, Kevyn Bicolor y Pimpinela llegan con puntos en contra ¿por qué?

Este miércoles de Asamblea será diferente. Aunque nadie ha votado por ellos, Kunno, Mónica Escobedo, Kevyn Contreras Bicolor y Pimpinela Escarlata llegarán con dos puntos en su contra, por lo que estarán más cerca de la tabla de nominación.

La razón es que el pasado domingo de Eliminación a los Granjeros les ofrecieron una tentación difícil de rechazar. Aparecieron ante ellos unos misteriosos espantapájaros que resultaron ser personas muy especiales para ellos.

Kunno y Mónica pudieron abrazar a sus mamás. Kevyn Bicolor recibió la visita de tres de sus hijos y Pimpinela se reencontró con su hermano menor Gonzalo.

Aunque todos disfrutaron de unos minutos al lado de sus seres queridos, Adal Ramones les advirtió que si querían hablar con ellos y abrazarlos, el miércoles de Asamblea comenzarían con dos puntos en contra. Ninguno pudo rechazar la oferta.

Kevyn Contreras se reencontró con tres de sus hijos en La Granja VIP|ESPECIAL

¿Qué es el miércoles de Asamblea y por qué es clave para la estrategia de los Granjeros?

Los miércoles de Asamblea son clave para los participantes de La Granja VIP. La dinámica consiste en nominar a alguien y, cara a cara, explicar las razones por las que quieren que salga del reality.

Es una de las mejores oportunidades para poner en práctica su estrategia, ya sea individual o en equipo, ya que es la oportunidad para eliminar a sus rivales o con quién tienen algún problema personal.

Además de lo anterior, saben que deben ser muy directos ya que se juegan la posibilidad de ganar el reconocimiento a "el más gallito" de la semana que les otorga diferentes beneficios, ya sea participar en dinámicas especiales o poder reunirse con personas que extrañan.

No te pierdas lo que sucederá en esta Asamblea, puedes seguir la gala a través de Azteca UNO o ver todos los detalles y el detrás de cámara en Disney +. Además, podrás votar por "el más gallito".