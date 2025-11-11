La Granja VIP: así quedaron las actividades de los granjeros con Kike Mayagoitia como Capataz

La semana comenzó con un nuevo liderazgo en La Granja VIP. Tras obtener el título durante la Gala del Lunes, Kike Mayagoitia asumió con responsabilidad el rol de Capataz, y una de sus primeras tareas fue definir las labores de cada granjero para mantener todo en orden.

¿Qué tareas asignó Kike Mayagoitia a cada granjero?

Desde el inicio, Kike dejó claro que la meta es alcanzar el 100% en productividad. Reconoció que todos han pasado por distintas áreas, por lo que ahora toca apoyarse mutuamente. Sergio Mayer Mori fue asignado a los caballos por su experiencia como caballerango. El Patrón le acompañará en esta tarea con la guía de Sergio.

Fabiola Campomanes se quedó a cargo de la cocina y del huerto, mientras que Manola Díez se encargará de las gallinas y de la limpieza de su recámara. La Bea, que nunca había trabajado con borregos, se apuntó para esa actividad junto con la limpieza interior. También se ofreció para hacerse cargo del área del vestidor y el gimnasio.

Alfredo Adame pidió cambio de vacas a cerdos y también quedó responsable de lavar las ollas. Kim Shantal se sumó a esa tarea y ofreció su cariño a Bacon, el cerdito favorito. Eleazar Gómez colaborará en vacas y se unirá a la limpieza de cocina por las noches. Teo tomó la limpieza de los baños y las áreas comunes exteriores, mientras que Lis Vega se enfocará en la sala, comedor, cocina y cenas.

¿Qué actitud tuvo Kike como nuevo Capataz?

Kike dejó ver un estilo de liderazgo colaborativo. Escuchó las preferencias de sus compañeros, ajustó las asignaciones y dejó espacio para que cada quien se sintiera cómodo. También prometió apoyar en lo que fuera necesario, especialmente en cocina, una de las áreas más exigentes. La distribución fue pensada para evitar sobrecargas y mantener el equilibrio dentro de la casa, ahora que hay menos granjeros. Además, hizo hincapié en que la colaboración de todos es indispensable y que no olviden lavar sus propios trastes después de usarlos.

Con este equipo y una estrategia organizada, los granjeros esperan alcanzar sus metas semanales sin contratiempos. Todos reconocieron el esfuerzo de Kike por repartir el trabajo con lógica y empatía.

