¡VOTA YA! Elige al granjero que dormirá esta semana con el Capataz de La Granja VIP

Iniciamos una de las semanas más intensas de La Granja VIP, con la reciente eliminación de Jawy y la inesperada salida de Lola Cortés, la convivencia dentro del reality va subiendo de nivel; sin embargo, el show debe continuar. El día de hoy, Kike Mayagoitia se coronó como el Capataz de la semana y con ello, el público ya puede decidir quién dormirá con él por toda una semana.

¿Cómo votar para elegir quién dormirá con El Capataz de La Granja VIP?

¡Tienes dos opciones! Puedes votar a través de nuestro sitio web oficial de La Granja VIP o mediante la app TV Azteca En Vivo. Adal Ramones abrirá esta noche las votaciones durante el programa, así que recuerda, tienes 10 votos y la posibilidad de conseguir 10 votos EXTRAS, mismos que puedes dar a tu granjero favorito o repartimos como desees.

¡Ellos no podrán dormir con el Capataz!

Cada domingo, durante La Gala de La Granja VIP, se eligen a los peones. En esta ocasión, se seleccionaron tres de ellos gracias a los votos que se dieron entre los participantes y otro más con los votos que el público dio. Alfredo Adame, Sergio Mayer mori, Kim Shantal y Eleazar Gómez, son los peones de esta semana, por lo que ellos no tendrán la oportunidad de dormir en la habitación del Capataz.

Paso a paso para votar en el sitio web

El primer paso es dar click en el siguiente link: https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota. Posteriormente, podrás encontrar la opción que te permitirá de votar por los granjeros elegibles (recuerda que NO puedes votar por El Capataz ni por los peones), quienes esta semana son. Tienes 10 votos para repartir o para dar a un solo participante. Recuerda que si respondes a una encuesta breve al finalizar, puedes desbloquear 10 votos más. ¡La decisión esta en tus manos, no olvides dejar tus votos!

