Lola Cortés preocupa con un mensaje especial para sus fans en La Granja VIP: “Ayúdenme a salir”

Lola Cortés se hizo presente en dos ocasiones antes las cámaras de La Granja VIP para pedirle un mensaje urgente y muy especial a su fandom: ¡que NO voten por ella, pues quiere salir del reality show ya que el encierro comenzó a afectarla en su salud mental! Esto fue lo que dijo.

¿Por qué Lola Cortés NO quiere que voten por ella en La Graja VIP?

La tarde de este viernes 07 de noviembre a unas horas de que se celebre la Gala de Traición que sacará a uno de los nominados de la zona de riesgo, Lola Cortés aprovechó un momento a solas en el tocador de La Granja VIP para acercarse a una de las cámaras y lanzar una petición en voz baja:

"Hola a todos, ¿me alcanzan a oír? Quiero pedirles a todo mi público hermoso que ya no voten por mí: no voten por mí, por favor, me quiero ir, por favor... gracias", murmuró la "Jueza de hierro".

Desde la semana anterior fue palpable la incomodidad que Lola Cortés comenzó a sentir por el confinamiento y, de hecho, ya había llegado a un acuerdo con Sergio Mayer Mori para que la traicionara, algo que al final no ocurrió debido a un cambio en las reglas de Traición de La Granja VIP.

Ahora, Lola Cortés está nominada y con la esperanza de salir del reality; de hecho, en otro mensaje lanzado desde la cocina la "Jueza de hierro" dejó entrever que debe atenderse un problema de salud mental:

"Este es un mensaje con todo mi corazón (…) no voten por mí, por favor, me quiero ir, yo les daré la explicación. Ustedes saben que tengo un problema aquí (la cabeza), no puedo con el encierro, ayúdenme a salir de aquí", suplicó.

¿Crees que el fandom de Lola Cortés le haga caso con esta petición? ¡Todo podría ocurrir en La Granja VIP, así que te recomendamos estar atento al 24/7 y a las Galas para ver qué pasa con ella! La cita es a las 09:00 de la noche a través de Azteca UNO.

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

