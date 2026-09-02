Alfredo Adame apunta contra Carlos Trejo en su regreso a La Granja VIP Segunda Temporada: “Empezó a oler feo”

Siguen las sorpresas previo al estreno de La Granja VIP Segunda Temporada. Y además de que por fin se confirmó a Manelyk González como una de las Granjeras, también se reveló que Alfredo Adame estará de regreso como crítico, un papel que ya demostró, piensa tomarse muy en serio para hablar de todo lo que pasa en el reality.

Y como era de esperarse, el "Golden Boy", que además ganó en la Primera Temporada, no se quedó callado cuando se mencionó a Carlos Trejo, con el que tiene una acérrima rivalidad desde hace años y que hasta los llevó a enfrentarse en un ring de boxeo apenas en marzo. Su postura fue contundente y lanzó un comentario irónico mencionando que hubo mal olor en cuanto mencionaron el nombre de su enemigo.

"Sí, con razón empezó a oler feo", fueron las palabras de Adame sobre la participación de Carlos Trejo en La Granja VIP 2026, una frase que puso en evidencia que las rencillas siguen más fuertes que nunca y que será implacable cada que tenga que emitir su opinión.

Quiénes son TODOS los Granjeros confirmados para La Granja VIP 2026

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras "Bicolor"

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis "Bebeshita"

Abigail Pak "La Coreañera"

Natalia Alcocer "La Vikinga"

Manelyk González

Todavía falta que se revelen a más Granjero y será en el estreno cuando se conozcan todos los nombres.

¿Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada? Fecha y horario exactos para ver el estreno

El gran estreno de La Granja VIP 2026 es el domingo 6 de septiembre, en punto de las 20:00 horas, a través de la señal de Azteca UNO. También estará disponible por la app y sitio web de Azteca UNO. Mientras que las cámaras de acceso total, se podrán sintonizar por Disney+.

Al igual que en la primera edición, la conducción de La Granja VIP Segunda Temporada estará liderada por Adal Ramones y Kristal Silva; la host digital será Malleza. Mientras que el equipo de los críticos está conformado por Flor Rubio, Ferka, Linet Puente Rey Grupero y Alfredo Adame, que tiene toda la experiencia como ganador.