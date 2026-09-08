“Mi mamá era una joya": Julio Camejo abre su corazón y recuerda cómo murió su madre en La Granja VIP Segunda Temporada
El actor cubano recordó con mucho amor a su mamá dentro de La Granja VIP Segunda Temporada.
Julio Camejo y Kunno tuvieron su primera charla dentro de la suite del Capaz en La Granja VIP Segunda Temporada, en donde el actor cubano aprovechó para contarle un poco más de su vida y recordar a su madre, quien partió hace unos años, pero a quien lleva en su corazón y sobretodo en su manera de ser.