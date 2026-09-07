Julio Camejo promete a sus hijos que saldrá siendo un mejor hombre; esto dijo antes de entrar a La Granja VIP
Julio Camejo es una de las grandes sorpresas del gran elenco de La Granja VIP Segunda Temporada y viene a darlo todo.
Julio Camejo viene en representación de las generaciones que han sido desplazadas por la tecnología y quiere demostrar que se nace teniendo el sabor y la valentía para enfrentarlo todo, pues a pocas semanas de haber salido de Survivor México, ha aceptado el reto de adentrarse a La Granja VIP Segunda Temporada.