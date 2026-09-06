Kevyn Contreras ya sabe qué tipo de personas podrían hacerlo perder la paciencia en La Granja VIP Segunda Temporada

A pocas horas del estreno de La Granja VIP Segunda Temporada, Kevyn Contreras “Bicolor” ya habló sin filtros sobre la personalidad que mostrará durante el reality y reconoció que su sentido del humor podría no ser del agrado de todos sus compañeros. Durante una charla con Mallezaa, host digital del programa, reveló qué actitudes podrían provocar roces con él y también compartió algunos detalles poco conocidos sobre su forma de ser.

Su humor podría convertirse en un punto de conflicto dentro de La Granja VIP

Kevyn explicó que llega a la granja con la intención de utilizar la comedia para generar momentos de unión, alegría, tensión y emoción. Su objetivo, más que simplemente hacer reír, es encontrar los momentos adecuados para aportar a la historia del reality. Sin embargo, también reconoció que podría tener dificultades para convivir con personas que estén aburridas o que se tomen todo demasiado en serio. Para el comediante, su manera de relacionarse incluye las bromas, la improvisación y las ocurrencias, por lo que tendrá que descubrir hasta dónde puede llevar ese estilo sin provocar enfrentamientos.

De hecho, durante la conversación con Mallezaa dejó ver que hay ciertos perfiles con los que tampoco conecta demasiado. Entre ellos mencionó a “los fresas” y a las personas que se quejan de todo, algo que podría convertirse en un reto considerando que tendrá que convivir las 24 horas con personalidades muy diferentes.

Kevyn mostrará un lado diferente fuera de las bromas en la Granja VIP

Aunque su imagen pública está relacionada con el humor irreverente, Kevyn también compartió aspectos más personales durante la entrevista. El “Bicolor” aseguró que no puede dormir, un detalle que podría jugar a su favor o en su contra durante el encierro, especialmente cuando las jornadas dentro de la granja comiencen a ser más exigentes.

También fue contundente al hablar sobre la violencia: aseguró que jamás lastimaría a alguien. Además, explicó que no le agradan las malas personas, dejando claro que, aunque pretende divertirse y hacer bromas, existen ciertos límites que no está dispuesto a cruzar. Otro detalle que llamó la atención fue su respuesta sobre la comida. Kevyn dijo que preferiría que otras personas comieran aunque él no lo hiciera, una postura que podría ponerse a prueba cuando los participantes tengan que administrar recursos y enfrentarse a las condiciones propias de la competencia.

¿Será el humor de Kevyn su mejor aliado en la Granja VIP?

La convivencia será la verdadera prueba para el comediante. Por un lado, su personalidad puede ayudarlo a generar momentos divertidos y conectar con sus compañeros; por otro, sus bromas podrían incomodar a quienes tengan una personalidad más seria. De hecho, antes del estreno de la segunda temporada de La Granja VIP ya hubo un intercambio entre Kevyn y Kunno que comenzó precisamente con una broma. Kevyn hizo un comentario sobre los ojos de Kunno y este respondió con ironía, asegurando después que no tenía interés en hacerse amigo del “Bicolor” porque considera que no tienen mucho en común.

