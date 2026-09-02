Kunno revela por qué NO quiere ser amigo de Kevyn Contreras “Bicolor” en La Granja VIP Segunda Temporada

Kunno es uno de los 13 Granjeros confirmados para La Granja VIP Segunda Temporada y el público ya está a la expectativa de cómo será su participación. Y aunque todavía falta ver cómo se irá desenvolviendo con sus compañeros, por ahora el creador de contenido está más que claro en que no le interesa hacer amistad con Kevyn Contreras "Bicolor", pues tendría la percepción de que no hay nada en común que pueda unirlos y se le hace poco probable que se vuelvan aliados cercanos.

Así lo confesó durante una charla para medios de comunicación y retomada por Posta, en donde fue cuestionado por el colega con el que considera que no tiene química. "Definitivamente con Kevyn Contreras. Yo creo que sería una persona con la que al menos por el momento, no pienso compartir buenos momentos", apuntó convencido.

¿Qué dijo Kevyn Contreras de Kunno?

Estas declaraciones de Kunno surgen apenas unos días después de que Kevyn Contreras "Bicolor" le dedicó un fuerte mensaje en una entrevista con Malleza, host digital de La Granja VIP Segunda Temporada. Esto porque bromeó diciendo que el color de sus ojos combinaba con el excremento y en respuesta, el tiktoker dijo con ironía que era muy gracioso y advirtió que él mismo lo mandaría a hacer limpieza con los animales.

Quiénes son TODOS los Granjeros confirmados para La Granja VIP 2026

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras "Bicolor"

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis "Bebeshita"

Abigail Pak "La Coreañera"

Natalia Alcocer "La Vikinga"

Todavía faltan varias revelaciones de Granjeros que entrarán dispuestos a todo por ganar La Granja VIP 2. Así que no te pierdas de las novedades en los sitios oficiales y redes sociales, donde se irán confirmando más nombres.

¿Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada? Fecha y horario exactos para ver el estreno

El gran estreno de La Granja VIP 2026 es el domingo 6 de septiembre, en punto de las 20:00 horas y a través de la señal de Azteca UNO. También estará disponible por la app y sitio web de Azteca UNO. Mientras que las cámaras de acceso total, se podrán sintonizar por Disney+.

Al igual que en la primera edición, la conducción de La Granja VIP Segunda Temporada estará liderada por Adal Ramones y Kristal Silva; la host digital será Malleza. Mientras que el equipo de los críticos está conformado por Flor Rubio, Ferka, Linet Puente y Rey Grupero, quienes ya están listos para hablar de todo lo que pase.