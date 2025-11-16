Kike y ‘El Patrón’ especulan sobre la percepción afuera de La Granja VIP: “Si Teo sale el domingo, estamos apestadísimos”

La nominación de última hora de César Doroteo y una hipotética salida del granjero han causado todo tipo de especulaciones al interior de La Granja VIP y aunque sus aliados se han mostrado optimistas por la permanencia del influencer en el reality show, también especularon sobre la percepción que pudiera tener el público sobre ellos y sus rivales.

'El Patrón' Alberto del Río y el actual Capataz, Kike Mayagoitia, aprovecharon una conversación con César Doroteo para hablar sobre algunos escenarios que pudieran ocurrir tras la gala de eliminación de este domingo y buscaron transmitirle confianza con algunos conjeturas.

Los granjeros apostaron que Teo se quedaría en La Granja VIP si tomaban en cuenta el apoyo que han pedido todos los miembros de su alianza, la cual es la más numerosa del reality show, y el que tiene el propio nominado al exterior de la competencia; sin embargo, especularon que, de quedarse todos los miembros del grupo del 'Muro', compuesto por Alfredo Adame, Manola Díez y Eleazar Gómez, eso mostraría que son ellos los granjeros mal vistos por el público.

Además, aunque 'El Patrón' aseguró que Teo y el 'Golden Boy' serían sus apuestas para permanecer en La Granja VIP, Kike les compartió que él no está tan seguro de que Adame se quede en el reality show, pues afirmó que "no ha brillado como le gusta porque nadie lo ha atacado" y que sus aliados podrían "estar más fuertes que él", aspecto en el que coincidió el luchador.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche tendrá lugar la gran gala en la que conoceremos al quinto eliminado de La Granja VIP y dará inicio en punto de las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son César Doroteo, Eleazar Gómez, Alfredo Adame y Manola Díez, no olvides votar por tu favorito.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.