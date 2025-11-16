Sergio y Teo aclaran conflicto por la intervención de Adame en La Granja VIP

Una de las polémicas más intensas en los últimos días al interior de La Granja VIP ha sido la nominación de última hora de César Doroteo en la ceremonia de doble traición y la respuesta del influencer a Sergio Mayer Mori en la dinámica ocurrida durante el medio tiempo del partido de futbol de México ante Uruguay en la que lo acusó de usarlo como "moneda de cambio" cuando él también "ha intentado proteger a esas personas que también protege".

"Seguramente Adame lo va a negar": Sergio comparte su versión de los hechos

Después de la sorpresiva respuesta de Teo, Sergio Mayer Mori fue a buscar al nominado de esta semana para aclarar lo ocurrido y Alfredo Adame se convirtió en el tema principal de la conversación.

César Doroteo le compartió que el 'Golden Boy' le había dicho el miércoles pasado que Sergio Mayer Mori les había pedido a los miembros del 'Muro' que cambiaran sus votos destinados a Fabiola Campomanes por Teo, hecho que fue rechazado tajantemente por el ex Capataz.

Mayer Mori le dijo que lo que en realidad pasó fue que les pidió no votar por Fabiola y que no formaran ese equipo porque terminarían, inminentemente, en el cuadro de nominados. Más tarde, Adame le sugirió que votaran por Teo con el fin de no hacerlo por Fabiola, lo que provocó que el ex Capataz le enfatizara que no iba a votar por Teo y que ése no era el punto.

Cuando Kim Shantal sugirió la posibilidad de aclarar la situación con el propio Adame, Sergio Mayer Mori coincidió con 'El Patrón' Alberto del Río en que el 'Golden Boy' lo iba a negar todo, pero se mostró abierto a hacerlo, plan que Teo consideró que sería mejor llevarlo a cabo el próximo lunes si es que sobrevive a la gala de eliminación.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana tendrá lugar la gran gala en la que conoceremos al quinto eliminado de La Granja VIP y dará inicio en punto de las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son César Doroteo, Eleazar Gómez, Alfredo Adame y Manola Díez, no olvides votar por tu favorito.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.