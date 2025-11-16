Alfredo Adame le comparte ‘amenaza’ de Sergio Mayer Mori a Eleazar: “Como si él fuera la autoridad”

La repartición de tarjetas rojas y amarillas en la dinámica que tuvo lugar esta noche durante el medio tiempo del partido de futbol de México ante Uruguay provocó un fuerte clima de tensión entre muchos de los granjeros y uno de los conflictos más destacados ocurrió entre Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori, pues el 'Golden Boy' le recordó en público la "amenaza" que le hizo.

Adame le compartió a Eleazar Gómez en el granero de La Granja VIP que Mayer Mori se le acercó para decirle que "Fabiola (Campomanes) es su familia" y "que no había forma de que saliera"; además, señaló que el ex Capataz le dijo que si votaba por ella, lo iban a nominar y por consiguiente, lo iban a subir. "Como si él fuera la autoridad", exclamó muy molesto el nominado de esta semana.

"Terminaron empinando a Teo", afirmó Adame para después cuestionar la estrategia de Mayer Mori, pues objetó tajantemente su decisión de traicionarlo y no hacerlo directamente con 'El Patrón' Alberto del Río para que fuera él quien lo subiera al cuadro de nominados, pero aseguró que le dio miedo porque Jawy Méndez "por poquito y lo saca" del reality show.

Cabe señalar que, por otro lado, César Doroteo y Sergio Mayer Mori limaron asperezas en la habitación principal de La Granja VIP después de lo ocurrido en la dinámica de esta noche.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana tendrá lugar la gran gala en la que conoceremos al quinto eliminado de La Granja VIP y dará inicio en punto de las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son César Doroteo, Eleazar Gómez, Alfredo Adame y Manola Díez, no olvides votar por tu favorito.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.