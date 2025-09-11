Kim Shantal entra a La Granja VIP y promete dar de qué hablar. “Espero que lo gocen, porque yo no voy a la iglesia y lo voy a gozar”

No cabe duda de que las emociones por el gran estreno de La Granja VIP siguen en boga y esta semana no ha sido la diferencia, pues recientemente se destapó a los primeros dos granjeros que participarán en el esperado reality. Esta mañana, durante el programa de Venga la Alegría, se reveló a tercera granjera: Kim Shantal, reconocida creadora de contenido, que causó furor por sus fuertes declaraciones que dejan en claro que llegará la competencia con toda la fuerza y sin temor a las polémicas, pues asegura que: “No voy a dar clases de moral, no voy a ir a la iglesia”.

Kim Shantal es la tercera granjera confirmada

Fue durante Venga la Alegría, que se reveló de manera oficial a Kim, como la tercera granjera que llega a la Granja VIP, y fue ahí mismo que dejó en claro que llega sin estrategias y sin miedo: “No voy a dar clases de moral, no voy a ir a la iglesia”, expresó entre risas, al tiempo que aseguró que su enfoque no estará en las estrategias tradicionales. “Yo no tengo una estrategia y dudo que la tenga”.

Con esta confirmación, Kim, se une oficialmente a los dos granjeros anunciados: Alfredo Adame y Jawi, lo que hasta ahora se presenta como un choque de personalidades explosivas dentro de la competencia, que seguramente generará mucho de qué hablar.

El gran estreno de la granja VIP

Se tiene esperado que sea el próximo 12 de octubre que dé inicio la Granja VIP. Y aunque será en los siguientes días que se revele al elenco que llegará al problema, los fans ya especulan sobre todo lo que se podrá vivir entre todos los granjeros que prometen ser tan explosivos como los tres ya confirmados.