Kim Shantal explica el desacuerdo que tuvo con el Tío Pepe en La Granja VIP: "¿El chiste es pasarla mal?”

Durante la preparación de la comida de este día, Kim Shantal le compartió a algunos de sus compañeros los detalles en torno al desacuerdo que tuvo con el Tío Pepe relacionado a las actividades diarias al interior de La Granja VIP.

"¿Por qué cambian la regla nomás para mí?": Kim se queja de la propuesta del Mayoral

La primera nominada de esta semana le compartió a César Doroteo, Sergio Mayer Mori y La Bea que el Mayoral de La Granja VIP la exhortó a cambias sus labores en el chiquero por las relacionadas al establo con el fin de variar sus actividades cotidianas con todos los animales y si bien esto no representaba un gran problema para Shantal, lo que la desconcertó al inicio, fue que el Tío Pepe buscaba que comenzara desde mañana mismo, de acuerdo a Kim.

"Es que no entiendo porqué tengo que hacer algo que no quiero... ¿el chiste es pasarla mal?", señaló la influencer ante la propuesta del Mayoral y cuestionó la intención de que le diera esa responsabilidad cuando ya forma parte de las actividades de los peones.

Kim les compartió a sus compañeros que ya no quiso seguir con la discusión, pero que sí le hizo ver que no le parecía justo porque ya hay dos personas haciéndolo. Cuando Sergio y Teo apuntaron que ellos tenían entendido que la ayuda que proporcionaría sería por las tardes y no en las mañanas junto a los peones, Shantal coincidió con lo que dijeron y señaló que lo hará de cualquiera manera.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos como al peón elegido por el público para disputar el duelo, así como al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a Kim Shantal y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

