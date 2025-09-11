Kim Shantal, confirmada de La Granja VIP, le tiene pánico a las aves. ¿Cómo le hará con las gallinas?

En La Granja VIP, las celebridades se enfrentarán a un estilo de vida completamente distinto al que llevan, con retos muy diversos. Pero esto puede empeorar mucho si hay alguna fobia que se interponga en las tareas diarias. Kim Shantal, la tercera granjera confirmada, confesó que le tiene mucho miedo a las aves.

Ahora tenemos una pregunta: ¿cómo le va a hacer con las gallinas?

"¡No voy a dar clases de moral!”, ¡Así destaparon a Kim Shantal como la tercera granjera de La Granja VIP! TV Azteca [VIDEO] Esta mañana fue revelada Kim Shantal como la nueva granjera de La Granja VIP, quien contó que está en terapia psicológica y psiquiátrica y advirtió que ‘no dará clases de moral’.

Kim Shantal confiesa que le tiene miedo a los pájaros, antes de entrar a La Granja VIP

Fue en Venga La Alegría que se presentó a Kim Shantal como la tercera granjera confirmada para estar en La Granja VIP. En su primera entrevista desde el anuncio, hizo una fuerte admisión: las aves le dan pánico.

La influencer titubeó un poco antes de hablar sobre su fobia porque sentía que se estaba “saboteando”, pero dijo que gran parte de sus seguidores ya lo sabía. “Le tengo pánico a las aves, pero es un pánico intenso, es algo muy, muy grave”.

Kim Shantal dijo que desde hace años se ha privado de hacer muchas cosas debido a este miedo, por eso está trabajando en ella para superarlo. “Soy una mujer de retos y sé que lo voy a superar, este proyecto llegó a mi vida para algo y lo voy a gozar al 100%”.

Flor Rubio le preguntó a la influencer si tuvo alguna vivencia que le dejara fobia a las aves. A Kim todavía no le queda muy claro aunque sí tiene teorías; actualmente acude a terapia psicológica y psiquiátrica.

Ricardo Casares le recomendó a Kim Shantal no repetir esa información, pues podría ser usada en su contra por otros granjeros de La Granja VIP; por este dato, sus compañeros podrían mandarla a recoger los huevos en las mañanas. “Van a demostrar que son muy malas personas si me ponen en esa situación”, dijo ella.