La Granja VIP 2025: Kim Shantal es la nueva granjera junto a Adame y Jawy Méndez

La mañana de este jueves se vivió un momento que nadie vio venir. En pleno programa de Venga la Alegría, las cámaras se encendieron, las luces se movieron y el público estalló cuando se reveló que Kim Shantal es oficialmente la nueva granjera confirmada de La Granja VIP.

Con su estilo único, directo y sin miedo a decir lo que piensa, la influencer mostró toda su emoción por enfrentar este nuevo reto, dejando claro que llega con la energía necesaria para sorprender y demostrar otra faceta de su vida. La noticia corrió como pólvora en redes sociales, donde miles de fans celebraron su integración al reality.

La trayectoria de Kim Shantal

Kim Shantal se ha convertido en una de las influencers más seguidas de los últimos años gracias a su contenido explosivo, irreverente y lleno de autenticidad. Con miles de seguidores en plataformas digitales, su carisma y su manera tan particular de conectar con la gente la han posicionado como una de las creadoras de contenido más comentadas en México.

Ha pasado de hacer reír con ocurrencias virales a ganarse un espacio en la conversación mediática, y ahora da un gran salto al convertirse en figura de un reality show nacional.

Lo que esperamos de Kim en La Granja VIP

Si algo caracteriza a Kim es que nunca pasa desapercibida. Todo apunta a que será una de las granjeras más polémicas y divertidas de la temporada, lista para protagonizar momentos virales que darán de qué hablar. Entre la convivencia, los retos físicos y las estrategias, su personalidad promete ser un verdadero huracán que pondrá de cabeza a todos los habitantes de la granja.

El gran estreno de La Granja VIP será el 12 de octubre, y ya todos cuentan los días para ver cómo Kim Shantal prende fuego al reality más esperado del año.

