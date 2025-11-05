Kim Shantal se cobra la broma de Jawy con venganza épica en La Granja VIP... y ¡Teo fue su cómplice!

Una broma desencadenó una de las venganzas más creativas que se han vivido en La Granja VIP. Esta vez, Kim Shantal no se quedó de brazos cruzados ante el ataque sorpresa de Jawy y armó todo un operativo con la ayuda de Teo para darle una lección que difícilmente olvidará.

¿Por qué Kim Shantal se vengó de Jawy?

Todo comenzó cuando Jawy aprovechó el momento en que Kim se bañaba y le lanzó un balde de agua helada desde lo alto de la regadera. El susto fue tal que Kim juró devolverle la jugarreta, pero con estilo. Y vaya que lo cumplió.

Kim ideó su venganza con precisión, en lugar de agua, usó detergente en polvo y planeó lanzarlo desde arriba de la puerta. Para que su estrategia funcionara, necesitaba alcanzar una buena altura, así que recurrió a Teo, quien no dudó en sumarse como cómplice y le facilitó una escalera.

Aunque el primer intento falló, Jawy se dio cuenta de la jugada y se burló de ella . Sin embargo, Kim no se rindió. Usó lo que quedaba del detergente y esta vez sí logró su cometido, pues lo empolvó por completo, escondió su bata, arrojó su ropa al agua y lo dejó sin defensa. Además, se escondió para asustarlo cuando saliera... y también funcionó.

¿Qué dijo Jawy después de la broma de Kim?

Lejos de molestarse, Jawy tomó todo con humor, pero advirtió que la broma tendrá consecuencias. Según él, Kim se pasó de la raya al intentar tres veces su venganza, así que promete cobrárselas una por una. Incluso amenazó con harina de hot cakes para la próxima vez .

Ella, entre risas, respondió que si eso pasaba, entonces él terminaría bañado en leche evaporada.

En medio de este caos de bromas, lo que queda claro es que el ambiente en La Granja VIP también tiene espacio para momentos divertidos, donde los granjeros dejan de lado las estrategias de nominación para protagonizar escenas llenas de picardía.

La guerra de bromas entre Jawy y Kim está lejos de terminar… y Teo ya probó ser un excelente aliado cuando se trata de travesuras. ¿Qué pasará en el siguiente round?

No te pierdas La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. La experiencia completa está disponible 24/7 en Disney+.