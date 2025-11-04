Kim Shantal estalló tras perder juego del Capataz y advirtió que la próxima vez hará trampa

En La Granja VIP nada está escrito y todo puede pasar, esta semana Kim Shantal lo dejó claro luego de vivir una de las competencias más frustrantes para ella desde que inició el reality. Todo comenzó con el juego para definir a os finalistas que competirán por el título del Capataz, que dejó más enojos que celebraciones.

¿Por qué Kim Shantal explotó tras el juego del Capataz?

Durante la competencia, los participantes tuvieron que abrir cajas usando una polea giratoria hasta encontrar la llave que liberara un candado en la base. De los cinco granjeros en el grupo donde participó Kim, solo tres avanzaron a la segunda etapa, la cual consistió en armar un enorme rompecabezas de figuras geométricas. Kim, Fabiola Campomanes y Teo fueron quienes llegaron a esa fase.

Aunque Kim trabajó con velocidad, fue Fabiola quien tocó la campana primero. El duelo final entre Kim y Teo fue muy cerrado, pero él se adelantó por segundos. Sin embargo, al revisar el rompecabezas, Kristal Silva advirtió que a Teo le faltaba una pieza. Teo dijo que no era suya, y Kim reaccionó de inmediato, al asegurar que esa pieza le pertenecía y por eso no pudo terminar su rompecabezas a tiempo.

La molestia de Kim se intensificó cuando Kristal responsabilizó tanto a Teo por haber tomado la pieza como a Kim por no haber contado sus figuras desde el inicio. Ese comentario desató el enojo de la influencer, quien argumentó que es imposible estar contando las piezas mientras se está enfocado en resolver el reto.

¿Qué dijo Kim Shantal sobre hacer trampa en futuros juegos?

Al sentirse en desventaja por lo ocurrido y por la justificación de Kristal, quien le dijo que “lo que no se dice, está permitido”, Kim lanzó una fuerte advertencia, pues si esa es la regla, entonces en futuras competencias no dudará en esconder piezas o elementos de sus rivales si con eso puede ganar. Aunque no lo dijo con malicia, dejó claro que esa fue la lección que se llevó del juego.

Ya más tranquila, Kim compartió lo sucedido con sus compañeros, incluyendo a Teo, quien narró lo ocurrido desde su perspectiva. Sergio, Kike y Jawy coincidieron en que, por el diseño del juego y lo estrecho del espacio, no había forma de estar al pendiente de contar las piezas mientras se armaba el rompecabezas.

Por ahora, la polémica sigue encendida y las estrategias para el siguiente juego del Capataz prometen ser más intensas o quizá, con reglas más estrictas y restrictivas.

La Granja VIP se transmite de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. También puedes verla completa en cualquier momento a través de Disney+.