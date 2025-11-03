La Bea afirma que Sergio Mayer Mori NO LE HABLA por una fuerte razón que ha sido motivo de discordia entre los granjeros

Si bien la relación entre La Bea y Sergio Mayer Mori parecía estar en buenos términos a inicios de la semana pasada, todo parece indicar que la forma en que la comediante se desempeñó como Capataz no fue del agrado del granjero y lo ocurrido anoche después de la gala de eliminación se convirtió en la gota que derramó el vaso.

¿Qué ocasionó el coraje de Sergio Mayer Mori?

La reasignación de camas después de la eliminación de Omahi de La Granja VIP y la definición del grupo de peones se volvió un motivo de discordia entre los granjeros debido a que algunos de ellos se mostraron inconformes con la distribución propuesta por La Bea, entre ellos, Sergio Mayer Mori.

El ex Capataz se molestó debido a que le tocó dormir con Eleazar Gómez en la misma cama y acusó que la actitud de la comediante era resultado de un "mal liderazgo". Cabe señalar que La Bea se retiró de la habitación principal de La Granja VIP en un punto debido a que no estaba siendo escuchada por sus compañeros.

La Bea confiesa que Sergio no le dirige la palabra

Durante la jornada de actividades de este día, La Bea le confesó a César Doroteo que Sergio Mayer Mori está enojado con ella y que no le habla. Además, dijo que Kim Shantal le había comentado que el ex Capataz sintió que la comediante lo había emparejado con Eleazar en la misma cama con el fin de perjudicarlo.

Teo no solamente apoyó a La Bea al comentar que ella era la que "menos buscaba eso", sino que recordó que Sergio había dicho previamente que "durmió bien", por lo que se mostró confundido ante los señalamientos de la segunda Capataz del reality show.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo Capataz de La Granja VIP, así como al elegido por Omahi, derivado de su Legado, para convertirse en el primer nominado de la cuarta semana y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

