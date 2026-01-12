La actriz que estuvo a punto de caer en el mismo estado de salud que Yolanda Andrade y tuvo suerte

La salud de Yolanda Andrade es un tema que lleva meses generando incertidumbre en el mundo del espectáculo, pues desde hace tiempo que ha tenido que estar en constantes hospitalizaciones y tratamientos. Dichos problemas se agudizaron desde 2023, cuando le detectaron un aneurisma cerebral por una serie de fuertes síntomas, mismos que también experimentó Cynthia Klitbo y la hicieron ir al hospital de inmediato.

Esto ya que las molestias en su caso se agravaron rápidamente y la hicieron preocuparse, pues según dijo, nunca antes había pasado por nada parecido y prefirió que los médicos la examinaran para saber qué le estaba pasando exactamente. Y uno de los primeros pronósticos clínicos que recibió en ese momento la actriz mexicana, fue que posiblemente tenía un aneurisma, justo como empezó su colega.

"No estaba grave, lo que pasa es que se me subió la presión y nunca en la vida se me había subido. Me asusté muchísimo y fui al hospital, pensaban que podía ser un aneurisma o algo grave", dijo a través de un encuentro ante Despierta América, en el que confirmó que todo se trató de un susto y ella solo tuvo un tema con la presión.

Cynthia Klitbo estuvo en el hospital por las sospechas de un aneurisma cerebral, lo mismo que le dio a Yolanda Andrade|Archivo TV Azteca

Qué es un aneurisma cerebral, la condición que sufrió Yolanda Andrade y Cynthia Klitbo pensó tener

Un aneurisma cerebral es una protuberancia que se desarrolla en las paredes de una arteria del cerebro, provocando debilidad en la zona afectada, ensanchamiento o distensión, según un artículo de Stanford Medicine Children's Health. Debe ser tratada de inmediato, ya que puede provocar daño directo a las células y neuronas cerebrales, en especial cuando la circulación de oxígeno se interrumpe, explica la Clínica Mayo.

Entre los síntomas principales, están náuseas, vómitos, mareos, sensibilidad a la luz, pérdida del conocimiento y confusión. En el caso de Cynthia Klitbo, las sospechas habrían sido por el vértigo, malestar general y desorientación, señales que sus médicos confirmaron que se debían únicamente al desajuste en sus niveles de presión y descartaron que fuera la misma enfermedad que le dio a Yolanda Andrade hace casi tres años .

Tras varios estudios, se descartó que Cynthia Klitbo tuviera un aneurisma igual al de Yolanda Andrade|Instagram. @laklitbocynthia, Especial

Anteriormente, la artista de 58 años ya le había revelado a Ventaneando que experimentó varias molestias ocasionadas por el estrés y el exceso de trabajo. Desde ese momento, Klitbo confesó que lo que más le consternaba era la posibilidad de dejar sola a Elisa, su hija, que actualmente tiene 19 años de edad.