Muere influencer a los 19 años: ¿quién era y de qué murió?

A sus 19 años de edad, el pasado sábado 10 de enero murió Isabel Veloso luego de luchar contra una dura enfermedad. La influencer de origen brasilero estaba casada y tenía un hijo de tan solo un año.

Las redes sociales se han vestido de luto al conocer la triste noticia sobre el deceso de Isabel Veloso. La creadora de contenido había recibido en 2021 un diagnóstico que le cambió rotundamente la vida.

¿De qué murió Isabel Veloso?

Cuando Isabel Veloso tenía 15 años le diagnosticaron linfoma de Hodgkin por lo que inició una intensa lucha por salvar su vida. La influencer sufría de dificultades para respirar pero las sesiones de quimioterapia le permitieron aplacar esos síntomas aunque, tras concluir el tratamiento, los médicos le informaron que los resultados no eran los esperados.

Tras un trasplante de médula ósea, en 2023 utilizó sus redes sociales para informar que había vencido al cáncer pero esa feliz noticia duraría muy poco. Un año después, Isabel Veloso reveló que el cáncer había regresado a su cuerpo y esta vez en fase terminal por lo que el último tramo de su lucha fue documentado en las plataformas digitales y fue su esposo quien confirmó su deceso.

¿Cómo se conoció la muerte de Isabel Veloso?

Como se mencionó, su esposo Lucas Borbas fue el encargado de comunicar la muerte de Isabel Veloso. Fue en redes sociales que compartió una fotografía en donde se los puede ver juntos y mirando al horizonte, junto a un mensaje muy emotivo y cargado de dolor.

“Hoy mi corazón habla en silencio, porque el dolor es demasiado grande para las palabras. Isabel se ha ido, y con ella va una parte de mí. Pero el amor... el amor no muere”, reza el comienzo del posteo que enlutó a los seguidores de la influencer.

El esposo de Isabel Veloso cerró su mensaje de despedida afirmando: “Duele respirar hoy. Duele existir hoy. Pero aun sufriendo, doy gracias a Dios por permitirme amar y ser amada por alguien como Isabel. Descansa mi amor. Aquí te sigo, por nosotros, por ti, por todo lo que hemos sido y siempre seremos”.