La Granja VIP 24/7
La Bea habla sobre una granjera que ha tenido malas actitudes en los últimos días

La Bea se desahogó con Kim Shantal y le contó sobre las actitudes de una granjera con las cuales no está de acuerdo.

