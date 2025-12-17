Alfredo Adame quiere ser luchador y organiza evento con “El Patrón” en La Granja VIP, ¿se armará?

Alfredo Adame reconoció en La Granja VIP que uno de sus sueños más grandes es convertirse en luchador y presentarse algún día, con todo y un traje característico de este deporte, es uno de los más grandes sueños... ¡hasta habló de organizar un evento con "El Patrón"!

¿Qué dijo Alfredo Adame de su sueño de convertirse en luchador?

El llamado "Golden boy" sostuvo una entretenida charla con Alberto del Río "El Patrón" en la que confesó que tiene muchas ganas de presentarse en una función de lucha algún día... ¡y qué mejor que al lado de uno de los representantes más reconocidos de este deporte!

"Yo le hablo a Soraya y a Lorna, las productoras, y que armen algo: una presentación (…) yo voy de tu esquinero y de luchador", propuso Alfredo Adame bastante emocionado además de que reveló que aún cuenta con un traje de luchador para brillar cuando tenga la oportunidad.

"El Patrón", por otra parte, se mostró muy entusiasmado con la propuesta de su compañero ya que hasta propuso la celebración de una rueda de prensa para anunciar la función: "Sí, sí, que se haga una rueda de prensa y unos programas y armamos un d3sm4dr3", propuso Alberto del Río.

Alfredo Adame se ha mantenido muy activo con la creación de nuevos proyectos como su programa de talentos "Freddy show" y un podcast que, aunque tuvo pocas emisiones, causó furor entre sus fans... ¿pero luchador?

Sabemos que el "Golden boy" es un gran aficionado de las artes marciales y cuenta con un carácter explosivo que, sin duda, podría ayudarlo en el cuadrilátero... ¡tal vez sólo sea cuestión de organizar algo para que lo veamos al lado de "El Patrón"!

Con la Gran Final de La Granja VIP cada vez más cerca, Alfredo Adame se consolida como uno de los favoritos para llevarse el primer lugar; sin embargo, aquí quien decide es el público con su voto además de que todavía faltan muchas sorpresas en estos días, ¿qué nervios!

