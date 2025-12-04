¡"El Patrón” sabe quién no da el extra en La Granja VIP y ya lo tiene en la mira! “Se la pasa acostado”

Alberto del Río "El Patrón" criticó la actitud de uno de los granjeros ya que comprobó que, mientras otras celebridades no dudan en dar un esfuerzo extra para cerrar las labores en La Granja VIP con broche de oro antes de la Gala, él prefiere sentarse a echar chisme o de plano seguir acostado: ¡entérate!

¿Qué granjero está en la mira de "El Patrón" por perezoso?

La tarde de este miércoles 03 de diciembre, "El Patrón", Kim Shantal y Teo trabajaron a marchas forzadas para dejar el establo y la caballeriza de La Granja VIP súper limpios... ¡lamentablemente, Sergio Mayer Mori brilló por su ausencia a pesar de que el trabajo sobraba!

"Eleazar tiene la disposición, él sí quiere ayudar y se le debe aplaudir, pero Sergio se la pasa sentado, acostado, 'campechaneando', señalando, viendo... o sea, no sé", reflexionó "El Patrón".

Teo opinó que Mayer Mori tiene una actitud de "si no me quieren, pues no hago nada", mientras que "El Patrón" consideró que es mejor que el músico se limite a hacer sólo lo que le toca porque tenerlo en movimiento en otras zonas de La Granja VIP es peligroso debido a que ya tuvo antecedentes de sabotear la capatacia de Teo .

"Mira, mientras no ande saboteando las cosas como contigo, prefiero que no haga nada, sólo lo que le toca y nada más (…) esto nos conviene, porque si Adal me pregunta quién no dio el extra, pues ya sabemos", explicó el luchador profesional.

"El Patrón" ya había advertido que no permitiría sabotajes como el que ocurrió la semana pasada contra Teo y que ocasionó una dolorosa reducción del presupuesto del 60% , ¿esto significará una fractura más en su ya polémica relación con Sergio Mayer Mori?

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: