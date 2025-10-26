¡Entre risas, sillas y baile! Así se vivió el segundo “Show de Freddy” en La Granja VIP

El llamado “Show de Freddy” se celebró por segunda semana consecutiva en La Granja VIP luego de una semana marcada por la salida de Carolina Ross, las traiciones y las confrontaciones... ¡Alfredo Adame simplemente brilló con el divertido juego de las sillas que organizó en plena sala!

¿Cómo estuvo el segundo “Show de Freddy” en La Granja VIP?

Aunque muchos granjeros tuvieron dudas de participar en el segundo “Show de Freddy” y de hecho tanto Lola Cortés como Fabiola Campomanes prefirieron salir para tener una charla llena de intimidad y confesiones, eso no impidió que Alfredo Adame presumiera de nueva cuenta sus dotes como conductor, todo en medio de un ambiente festivo.

Para el juego de las sillas, Alfredo Adame dividió a las celebridades: Fabiola Campomanes, La Bea, Kim Shantal, Kike Mayagoitia, Eleazar Gómez y Teo formaron parte del equipo 1, mientras que en el equipo 2 estuvieron Lis Vega, Sandra Itzel, “El Patrón”, Jawy Méndez, y Omahi.

La competencia estuvo complicada, sobre todo porque hubo algunos aventones y empujones que afortunadamente no llegaron a mayores... ¡la ansiedad por ganar hizo que las celebridades intentaran de todo con tal de ganar, pero eso sí: sin pleitos!

Luego de varias rondas en las que la música tropical se impuso en medio de la conducción de Alfredo Adame, Kim Shantal, Teo, Sandra Itzel y Omahi quedaron como finalistas... ¡la emoción subió al máximo cuando Kim Shantal se coronó como la ganadora del juego de las sillas tras una polémica jugada contra Teo!

Aunque aún falta mucho para el siguiente sábado, Alfredo Adame demostró que él se mantiene positivo ante el riesgo de salir de La Granja VIP cuando propuso la siguiente temática para el “Show de Freddy”... ¡fashion y peinados locos!

Como ves, aunque este sábado no hubo Gala, la diversión y el chismecito se mantienen imparables en La Granja VIP, el reality show más sensacional de TV Azteca.

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: