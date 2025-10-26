Estrategia de “El Patrón” en La Granja VIP sorprende a Eleazar Gómez y Lola Cortés: “Me decepcionó"

Eleazar Gómez y Lola Cortés sostuvieron una conversación en los establos de La Granja VIP que de inmediato despertó toda clase de comentarios en redes sociales, sobre todo porque ambas celebridades expresaron sus verdaderos sentimientos sobre la estrategia que “El Patrón” utilizó en el Viernes de Traición.

¿Por qué Eleazar Gómez y Lola Cortés se desilusionaron con la decisión de “El Patrón” en el Viernes de Traición?

Para Eleazar Gómez, la decisión de “El Patrón” de salvar a Lis Vega en lugar de a Sandra Itzel y de nominar a Alfredo Adame lo sorprendió mucho y lo desilusionó ya que consideró que hubo mucha incongruencia por parte del luchador profesional.

“A mí la verdad me decepcionó mucho su actitud, no por nominarme sino por cómo cambió, sin hablar conmigo ni nada, además de que se ha estado echando uno que otro comentario y no en mi cara, y eso sí me desilusionó un poco”, explicó.

El cantante y actor refirió ante las cámaras 24/7 de La Granja VIP que la jugada de “El Patrón” acabó por confirmar que él no es tan congruente ni tan leal como dice ser, algo que despertó las dudas entre los internautas: ¿será a él a quien Eleazar deje nominado en caso de que salga eliminado de la competencia?

"Él profesa mucho la lealtad y todo, pero no creo que haya sido muy leal al dejar a Sandra ahí y sacar a Lis (…) ahí como que se contradijo un poco, la verdad”, declaró.

Lola Cortés, por otra parte, reconoció que ella pensaba que “El Patrón” la nominaría a ella y no a Alfredo Adame, una decisión que consideraron obvia: “Cuando vi que se fue por Alfredo pues...” “Sí, la verdad es que fue muy predecible, se hubiera podido ir por otra persona”, complementó Gómez.

Como ves, las tensiones no descansan ni siquiera en este sábado de relax en La Granja VIP que nuestros granjeros aprovecharon para decorar calabazas al más puro estilo de Halloween ... ¡qué tal!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: