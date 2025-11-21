¿Robo en La Granja VIP? El misterio del maquillaje de Kim Shantal que causa intriga

Hay algo que le preocupa mucho a Kim Shantal en La Granja VIP y que no es su nominación en la sexta semana de la competencia... ¡su maquillaje simplemente desapareció y el misterio sigue sin aclararse un día después! La ansiedad llegó a tal grado que la influencer ya comenzó a sospechar de algo más... ¿será?

¿Qué pasó con el maquillaje de Kim Shantal en La Granja VIP?

El misterio del maquillaje de Kim Shantal que simplemente se esfumó sin dejar rastro surgió cuando la granjera se arreglaba para la Gala del Miércoles de Traición: lo que al principio pareció un incidente sin importancia escaló con el paso de las horas y este jueves, en pleno tocador, la influencer lo mencionó otra vez... ¡hasta llegó a pensar que alguien quiere afectarla!

Desde que La Granja VIP inició, todas las granjeras se acostumbraron a compartir maquillajes, cremas y hasta ropa para complementar sus outfits en las Galas; sin embargo, todo apunta a que esto no ocurrirá más porque Kim Shantal sigue sin encontrar su kit de make up -5 artículos en total-, algo que la tiene con bastante pendiente.

Este jueves, unas horas antes del Duelo de Salvación que podría quitarla de la placa de nominados, Kim Shantal explotó por la ausencia de su maquillaje y advirtió que otras ideas ya están comenzando a rondar por su mente: ¿fue un descuido o alguien quiere afectarla realmente?

"La neta hoy no sé qué me voy a poner, qué me voy a hacer (…) amigos, aún no se ha averiguado sobre mi maquillaje, al parecer no hay intenciones de devolverlo, es demasiado raro que lo he buscado por cielo, mar y tierra y no aparece... a mí se me hace que algo tuvo que haber sucedido, que algo tramaron con mi make up", declaró Kim.

La granjera le confirmó a Fabiola Campomanes que ya buscó sus pertenencias por todos lados y éstas simplemente no aparecen... ¡quién diría que algo así iba a pasar en las instalaciones de La Granja VIP !

