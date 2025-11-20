ÚLTIMA HORA: Ellos son los 5 NOMINADOS de La Granja VIP, en la semana 6

En la semana 6 de La Granja VIP, ya se acabó la diplomacia y las sorpresas son una constante. Ya se llevó a cabo La Asamblea y, por supuesto, trajo consigo momentos muy explosivos. Al terminar, ya tenemos a 5 nominados: Kim Shantal, El Patrón, Alfredo Adame, Sergio Mayer Mori y Kike Mayagoitia.

La nominación de Kim Shantal se conocía desde el lunes, pues fue mencionada en El Legado de Manola Díez. El resto de las nominaciones se acaba de anunciar.

¿Quién ganó El Duelo en la semana 6 de La Granja VIP?

El martes 18 de noviembre, El Patrón y Kike Mayagoitia se enfrentaron en El Duelo; al final de la competencia hubo una confusión sobre quién había ganado. Antes de comenzar La Asamblea del miércoles, Adal Ramones dio a conocer que se analizaron a profundidad los videos y quien perdió fue Alberto del Río. No obstante, Kike quedó en la lista por otra razón.

Quiénes quedaron nominados en La Asamblea de La Granja VIP

Este miércoles, cada uno de los competidores debía nominar a dos personas: un granjero y un peón. Por mayoría de votos de nominación, quedaron en la lista Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori.

Sin embargo, el Huevo Dorado de esta semana trajo una sorpresa: Lis Vega, quien ganó este beneficio, debía nominar a una persona extra. Ella escogió a Kike Mayagoitia.

De esta manera, gracias al Huevo Dorado, tenemos 5 nominados en lugar de 4.

Ya están abiertas las votaciones para salvar a tu nominado favorito

Recuerda que puedes acceder al sitio web oficial de La Granja VIP y la app TV Azteca En Vivo para emitir tus 10 votos diarios; si contestas una breve encuesta, obtienes 10 votos más. Todos estos votos se pueden otorgar a una sola persona, o también es posible repartirlos.

Ten en cuenta que todavía hay cambios en el cuadro de nominados durante el jueves y viernes, por las dinámicas de La Salvación y La Traición.

Las votaciones permanecen abiertas hasta La Gala de Eliminación del domingo, cuando Adal Ramones haga el anuncio oficial.